Экипажу украинского судна ЯМК-0041, которое еще 4 мая задержали в акватории Черного моря российские оккупанты, изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Капитана судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова выпустили из СИЗО Симферополя, говорится в заявлении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

– Украинским морякам изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Хочу подчеркнуть, что подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а является только использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре, – отметила омбудсмен.

Это освобождение Денисова не считает искренней гуманитарной миссией РФ и пообещала сделать все возможное для возвращения украинских моряков домой.

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Напомним, 4 мая в акватории Черного моря российские оккупанты задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Экипаж из 5 украинцев доставили в аннексированный Крым.

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