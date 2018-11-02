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В Киеве установили новые навигационные таблички для туристов

В центральной части Киева установили новые навигационные таблички для туристов.

– На прошлой неделе у лестницы на Пейзажку уже установили несколько из них. Всего на первой очереди – 33 пилона для Верхнего города и Подола, – рассказывают Агенты изменений в Facebook.

На табличках дизайнеры-волонтеры заведомо не писали официальные названия учреждений, а сократили их, чтобы было просто и понятно.

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– Конечно, не обошлось без факапов. Поскольку на аллее посреди лестницы не захотели трогать новенькое покрытие, пришлось один из пилонов поставить на траву, хотя это и менее удобно для чтения информации на нем. Более того, из-за этого стрелка, которая должна указывать на туалет, стала указывать на кусты. Тем не менее, стрелку мы быстренько исправили (наклеили наклейку. – Ред.), и теперь все хорошо, – рассказывают создатели проекта.

На пилонах содержится справка об остановках общественного транспорта, карты окружающих кварталов и факты о местности.

Информация на табличках содержится украинском и английском языках.

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В Киеве установили новые навигационные таблички для туристов / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что на Андреевском спуске в Киеве запустили интерактивный маршрут по QR-коду, который встроили в мостовую.

Фото: Агенти змін.

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