В Украине более 350 политических партий, однако большинство из них нерабочие и продаются как обыкновенные товары.
Эксперты подсчитали, что работающих партий в Украине примерно 50-70, но зарегистрировано – более 350, сообщает Утро в Большом Городе.
Существует даже своеобразный черный рынок политических партий, а некоторые фирмы даже открыто говорят, что предоставляют подобные услуги.
Так как процесс создания и регистрации партии непростой, есть юристы, которые этим занимаются и готовят партию к последующей продажи.Читайте: Сломали нос и челюсть: в Киеве избили главу "молодежки" партии Ляшко
Один человек может иметь несколько партий одновременно.
Так, молодые политические партии могут обойтись от 20 до 45 тысяч долларов, те, которым больше года, достигают отметки $50 тыс., а трехлетние и старше – $100 тыс.
Интересно то, что налоги платить не нужно.
Торгуют также и местами в этих партиях.
Для того, что отличить фиктивную партию, нужно посмотреть, есть ли у нее официальный сайт, актуальная информация о работе партии и сведения об участии в выборах.
Подробнее смотрите в сюжете Утра в Большом городе:
Напомним, черниговские активисты показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги.
Фото: Copacool/Dreamstime.com