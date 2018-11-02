В Украине более 350 политических партий, однако большинство из них нерабочие и продаются как обыкновенные товары.

Эксперты подсчитали, что работающих партий в Украине примерно 50-70, но зарегистрировано – более 350, сообщает Утро в Большом Городе.

Существует даже своеобразный черный рынок политических партий, а некоторые фирмы даже открыто говорят, что предоставляют подобные услуги.

Так как процесс создания и регистрации партии непростой, есть юристы, которые этим занимаются и готовят партию к последующей продажи.

Один человек может иметь несколько партий одновременно.

Так, молодые политические партии могут обойтись от 20 до 45 тысяч долларов, те, которым больше года, достигают отметки $50 тыс., а трехлетние и старше – $100 тыс.

Интересно то, что налоги платить не нужно.

Торгуют также и местами в этих партиях.

Для того, что отличить фиктивную партию, нужно посмотреть, есть ли у нее официальный сайт, актуальная информация о работе партии и сведения об участии в выборах.

Подробнее смотрите в сюжете Утра в Большом городе:

Напомним, черниговские активисты показали людям, куда партии тратят бюджетные деньги.

Фото: Copacool/Dreamstime.com