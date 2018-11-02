Президент Петр Порошенко в день 310-й годовщины Батуринской трагедии провел параллель с нынешними действиями России против Украины на Донбассе и в Крыму.

– Сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает орудовать своими “проверенными методами” – коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля, – написал глава государства в Facebook.

По его словам, нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей Батурина, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу.

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Напомним, 2 ноября 1708 года, то есть 310 лет назад, московские войска захватили и уничтожили столицу гетмана Ивана Мазепы Батурин. Всех местных жителей вырезали, независимо от возраста и пола. По разным оценкам, погибло от 11-ти до 15-ти тысяч батуринцев. Сам город ограбили, из церквей вывезли все ценное, а храмы сожгли.

Фото: Петро Порошенко