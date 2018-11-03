Мобильный ЗРК С-300В испытали впервые за 19 лет.

Украина провела испытания зенитно-ракетного комплекса ЗРК С-300В. Они не проводились 19 лет, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в Facebook.

– В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели, – сообщил Муженко.

Испытания восстановленных ЗРК малой и средней дальности прошли успешно.

После испытания модернизированных систем управления огнем также появились перспективы для загрузки оборонно-промышленного комплекса Украины.

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К слову, Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы вблизи оккупированного Россией Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 различных модификаций.

Видео: Виктор Муженко