Демонтаж Шулянського путепровода откладывается на неопределенный срок. Начать сносить мост должны были 3-4 ноября.

Обновлено 03.11. в 10.10: В КГГА заявили, что 3 и 4 ноября по мосту все еще будет курсировать транспорт, а демонтаж путепровода откладывается на неопределенный срок, передает Сегодня.

Новую дату старта работ должны озвучить на следующей неделе. Напомним, сегодня должны были начаться работы по демонтажу Шулявского путепровода.

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– Демонтировать Шулявский путепровод будем полностью. Первыми снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле, – заявил главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александр Здольник.

Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.

Перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда, ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.

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Фото: Вечерний Киев.