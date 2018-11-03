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Снос Шулявского моста: демонтаж путепровода опять откладывается

Демонтаж Шулянського путепровода откладывается на неопределенный срок. Начать сносить мост должны были 3-4 ноября.

шулявский мост

Обновлено 03.11. в 10.10: В КГГА заявили, что 3 и 4 ноября по мосту все еще будет курсировать транспорт, а демонтаж путепровода откладывается на неопределенный срок, передает Сегодня.

Новую дату старта работ должны озвучить на следующей неделе. Напомним, сегодня должны были начаться работы по демонтажу Шулявского путепровода.

Читайте: Ремонт Шулявского моста: сколько стоит и когда закончат

– Демонтировать Шулявский путепровод будем полностью. Первыми снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент до ростверков. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старого здесь установят новое свайное поле, – заявил главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александр Здольник.

Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.

Перед водителями, которые ежедневно едут на Шулявку, стоит задача изучить схему объезда, ведь популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.

Ранее Факты ICTV писали,  как объехать перекрытые дороги.

Фото: Вечерний Киев.

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