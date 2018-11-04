За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

– Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями… Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения, – говорится в сводке на странице штаба ООС в Facebook в воскресенье утром.

Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Под огонь из минометов 82-го калибра попали защитники Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского НВФ стреляли из вооружения БМП.

Читайте: В заброшенном детском лагере Луганской области нашли тайники с оружием

– Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки, что на Донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, в течение суток, были уничтожены три боевика, еще три – ранены.

К слову, Факты показали, как украинские воины ведут оборону, находясь в считанных метрах от позиций боевиков.