Днем, 4 ноября, умерла активистка Екатерина Гандзюк. В соцсетях друзья, коллеги, журналисты и обычные украинцы выражают слова соболезнования.
Смерть Екатерины Гандзюк шокировала друзей и простых украинцев.
На 33-летнюю женщину было совершено покушение – в нее плеснули серной кислотой.
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Друзья Гандзюк пишут в соцсетях, что рассчитывали увидеть вскоре ее вне больницы, так как она шла на поправку.
Напомним, сегодня умерла Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой. Женщина скончалась в больнице.
Сообщается, что смерть наступила из-за обрыва тромба.
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