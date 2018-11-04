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Пока ты в сердце – ты жива: реакция друзей и соцсетей на смерть Гандзюк

Днем, 4 ноября, умерла активистка Екатерина Гандзюк. В соцсетях друзья, коллеги, журналисты и обычные украинцы выражают слова соболезнования.

Смерть Екатерины Гандзюк шокировала друзей и простых украинцев.

На 33-летнюю женщину было совершено покушение – в нее плеснули серной кислотой.

Читайте: Полиция переквалифицировала дело Гандзюк

Друзья Гандзюк пишут в соцсетях, что рассчитывали увидеть вскоре ее вне больницы, так как она шла на поправку.

Напомним, сегодня умерла Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой. Женщина скончалась в больнице.

Сообщается, что смерть наступила из-за обрыва тромба.

 

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