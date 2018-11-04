Смерть Екатерины Гандзюк отныне будут расследовать по статье Уголовного кодекса Законченное убийство.

Смерть Екатерины Гандзюк стала поводом для переквалификации уголовного производства, по которому происходит расследование нападения на активистку.

По словам представителя Нацполиции Ярослава Тракало, дело теперь будет расследоваться по пунктам 4, 6, 11, 12 части 2 статьи 115 УК Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц, пишет Украинская правда.

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В полиции обещают, что приложат максимум усилий для раскрытия преступления и наказания виновных.

Как сообщалось, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в больнице.