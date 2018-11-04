4 ноября в 19.00 и 20.00 во всех крупных городах Украины люди собираются на митинги в память об активистке Екатерине Гандзюк, которая скончалась сегодня в больнице.

Обновлено 17.36: На акцию кто заказал Катю Гандзюк? сегодня вечером выходят города Украины.

Об этом сообщила координатор организации Медийная инициатива за права человека Ольга Решетилова в Facebook.

Харьков, 19.00, областное управление МВД.

Днепр, 19.00, городское управление полиции.

Луцк, 19.00, областное МВД.

Одесса, 20.00, ГУ НП.

Полтава, 19.00, ГУ НП.

Ужгород, 19.00, Театральная площадь.

Житомир, 19.00, ГУ НП.

Хмельницкий, областное управление МВД

Тернополь, 19.00, ГУ НП.

Ровно, 19.00, ГУ НП.

Славянск, 19.00, площадь Свободы.

Черноморск, 20.00, спорткомплекс Юность.

Сумы, 19.00, сквер Шевченко.

О первых митингах в память Гандзюк стало известно на странице Кто заказал Катю Гандзюк? в Facebook.

– Мы ждем объективных данных. Мы требуем имена заказчиков. Теперь уже убийства, – говорится в сообщении киевской встречи.

Митинг-реквием в Киеве состоится в 19.00 под зданием МВД по улице Академика Богомольца, 10.

Читайте: Смерть Гандзюк: что известно об активистке, которую облили кислотой

Во Львове почтить память Гандзюк можно на Площади Рынок возле Ратуши.

В Херсоне люди будут собираться в 19.00 на площади Свободы.

Напомним, сегодня умерла Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой. Активистка умерла в больнице.

По неофициальным данным, наступила из-за обрыва тромба.

Смерть Гандзюк стала поводом для переквалификации уголовного производства, по которому происходит расследование нападения на активистку. Теперь его будут расследовать по статье Уголовного кодекса Законченное убийство.