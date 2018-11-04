Пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военный погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также они осуществляли обстрелы позиций ООС в районе Крымского, Новотошковского, Золотого, Авдеевки, Песков, Павлополя, Гнутово, Водяного и Лебединского.

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– Вблизи Хутора Вильный оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил российские оккупанты применили еще возле около пяти населенных пунктов, – говорится в сообщении.

Напомним, утром сообщалось о том, что возле Красногоровки трижды шли бои.