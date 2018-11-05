В Украине заработала система BankID. Что это, как работает и кому нужна – читайте в материале сайта Факты ICTV.

BankID начала действовать в Украине с 5 ноября. Систему пытаются сделать ведущей электронной идентификацией государства, как это уже происходит во многих странах мира.

Сейчас BankID использует несколько миллионов пользователей. В Украине над ним работали с 2015 года.

Разберем, что же это за система и как она будет действовать в Украине.

Что такое BankID

BankID был разработан рядом крупных банков для того, чтобы использовать систему общественностью, органами власти и различными компаниями.

Система BankID используется для широкого круга частных и государственных услуг.

Простыми словами – BankID идентифицирует гражданина, позволяет компаниям, банкам и правительственным учреждениям аутентифицировать и заключать сделки с ним в онлайн-режиме.

Так, идентификация клиента гарантируется банком, выдающим BankID.

Кстати, наша система BankID настроена по примеру тех, что используются в Финляндии и Швеции.

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Для чего нужна BankID

Наконец мы переходим на автоматизацию административных услуг.

BankID может значительно облегчить жизнь украинцев.

Это гарантированное подтверждение личности, когда человек предпочитает получить какие-то государственные или коммерческие услуги.

Система передает данные пользователя моментально.

Кроме этого, BankID может улучшить транзакционный бизнес Украины в 5-6 раз.

Так, гражданин может быстрее использовать ряд услуг:

Справки и услуги госучреждений

Голосование петиции

Оформление кредитов

Банковские услуги

Как подключиться к BankID

Для того, чтобы подключиться к системе BankID, нужно в оффлайне пройти идентификацию.

Это можно сделать в одном из банков, который является участником системы.

Например, Банк Конкорд, А-Банк, ПУМБ, Банк Південний, ПриватБанк.

Напомним, как отличить фейковые банковские сайты.

Фото: Kantver/Dreamstime.com