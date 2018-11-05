За минувшие сутки российско-оккупационные войска 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 18 раз открыли огонь по украинским военным в зоне проведения ООС. В результате обстрелов погиб один военный, еще 4 ранены, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время обстрелов враг 13 раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Огонь велся из минометов разного калибра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское. Позиции Объединенных сил в районе Золотого оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм. Здесь же, трижды, враг применил минометы 82-го калибра, – говорится в сообщении.

Из вышеупомянутого оружия также обстреливали позиции украинских войск неподалеку Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского.

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По информации разведки, за минувшие сутки было уничтожено 3 оккупантов, еще 4 получили ранения.

К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для восстановления мира на Донбассе необходимо разместить на востоке Украины совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.