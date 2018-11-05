Прощание с украинской активисткой Екатериной Гандзюк пройдет 7 ноября в Херсоне.
Прощание с Екатериной Гандзюк назначено на 14.00 7 ноября в Херсоне.
Об этом стало известно из группы Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook.
Активисты просили тех, у кого есть возможность ехать на авто, писать об этом в комментариях и брать попутчиков.
К слову, в посте также указывают, что официальной причиной смерти Екатерины Гандзюк стала полиорганная недостаточность, которая появилась в результате химических ожогов.
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Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?
- Местные чиновники 83%, 5 голосов5 голосов 83%83%
- Местные правоохранители 17%, 1 голос1 голос 17%17%
- Пророссийские силы 0%, 0 голосов0 голосов0%
- Спецслужбы РФ для дестабилизации 0%, 0 голосов0 голосов0%
Всего голосов: 6
Напомним, ранее полиция заявила, что может раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк.