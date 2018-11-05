Прощание с украинской активисткой Екатериной Гандзюк пройдет 7 ноября в Херсоне.

Прощание с Екатериной Гандзюк назначено на 14.00 7 ноября в Херсоне.

Об этом стало известно из группы Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook.

Активисты просили тех, у кого есть возможность ехать на авто, писать об этом в комментариях и брать попутчиков.

К слову, в посте также указывают, что официальной причиной смерти Екатерины Гандзюк стала полиорганная недостаточность, которая появилась в результате химических ожогов.

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Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк? Местные чиновники 83%, 5 голосов 5 голосов 83% 83%

Местные правоохранители 17%, 1 голос 1 голос 17% 17%

Пророссийские силы 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Спецслужбы РФ для дестабилизации 0%, 0 голосов 0 голосов 0% Всего голосов: 6 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, ранее полиция заявила, что может раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк.