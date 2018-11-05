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Прощание с Екатериной Гандзюк – дата и место

Прощание с украинской активисткой Екатериной Гандзюк пройдет 7 ноября в Херсоне.

Прощание с Екатериной Гандзюк назначено на 14.00 7 ноября в Херсоне.

Об этом стало известно из группы Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook.

Активисты просили тех, у кого есть возможность ехать на авто, писать об этом в комментариях и брать попутчиков.

К слову, в посте также указывают, что официальной причиной смерти Екатерины Гандзюк стала полиорганная недостаточность, которая появилась в результате химических ожогов.

Читайте: Смерть Гандзюк и более 50 нападений: когда государство начнет защищать украинцев?

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?

  • Местные чиновники 83%, 5 голосов
    5 голосов 83%
    83%
  • Местные правоохранители 17%, 1 голос
    1 голос 17%
    17%
  • Пророссийские силы 0%, 0 голосов
    0 голосов
    0%
  • Спецслужбы РФ для дестабилизации 0%, 0 голосов
    0 голосов
    0%
Всего голосов: 6

Напомним, ранее полиция заявила, что может раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк.

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