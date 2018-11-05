Обычно промышленные рыбаки работают так называемыми колоннами – в квадрате, где больше рыбы, могут работать одновременно несколько десятков суден.

Украинская колонна постоянно под наблюдением ФСБшников, которые находятся на российских катерах. Фактически – это психологическое давление, которое иногда заканчивается сюрпризами.

Сейчас как раз пик промысла на азовского бычка – но катера возвращаются полупустыми – иногда ветер мешает, иногда военные учения, которые по очереди объявляют то Россия, то Украина.

Попадет ли в этом году хамса на столы украинцев, и которая будет на нее цена – не готовы прогнозировать даже владельцы катеров. Ведь водится она исключительно в Керченском проливе – как раз под нововыстроенным русскими крымским мостом.

Еще больше пугает то, что Россия с Украиной до сих пор не договорились о квотах вылова рыбы на следующий год.



Москва в Киев отправила Игоря Рулева, который, как выяснилось, вообще не имел права пересекать границу. Ведь именно он создал группу с участием ФСБ, которая прессовала украинских рыбаков на Азове. Рулев активно поддерживает аннексию Крыма и еще и заезжал на полуостров, нарушая закон. Не через украинские КПП.

Такие украинско-российские заседания по Азовскому морю проходили ежегодно. Протокол о квотах вылова рыбы был подписан даже в 2014 в разгар войны.

Рената Чернышева уже много лет отстаивает интересы так называемого малого рыболовного флота Украины. Если Россия и Украина протокол на следующий год не подпишут, прав на вылов рыбы в Азовском море не будет.

В холодильниках еще лежат брикеты с замороженной продукцией – в фасовочном цехе – кипит работа – но уже через два месяца это все может остановиться.

Кормилец Бердянска – морской бычок, уже в следующем году может стать доступным только для любительской рыбалки. Нужно, или подписать соглашение с Россией, или же разделить Азовское море. Сейчас Азовское море – это внутренние воды России и Украины. Так закреплено в договоре от 2003 года. Провести границу на Азове решило бы проблему.

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Только вот России это совсем не на руку. Поделить Азовское море Москва не согласилась бы. Ведь оно стало частью гибридной войны. Экономическая блокада, провокации, милитаризация – это тактика Кремля.

В следующем году может добавиться еще и рыболовецкая блокада. Киеву нужно сесть за стол переговоров – на этом настаивает украинский МИД.

Но с другой стороны – подписанный протокол может легитимизировать украденное Россией. Ведь после аннексии Крыма вылов российскими рыбаками – и на Азове, и в Керченском проливе – увеличился втрое. Больше, чем предусмотрено квотами, написанными на бумаге.

Фактически 4 года россияне ловят украинскую рыбу. Но Киев на это закрывает глаза. В следующем году кражи россиян могут еще увеличиться. В отличие от вылова украинских рыбаков.

К слову, российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину.