Чтобы не оплачивать стоимость воды, которую без учета использовали соседи, нужно выявлять недобросовестных потребителей и сообщать о них в водоканал.

В Украине всю стоимость использованной многоквартирным домом воды будут разделять на всех жильцов. Такое распределение до сих пор не заработало из-за отсутствия прописанной методики, пишет генеральный директор Киевводоканала Дмитрий Новицкий для ЭП.

По его словам, 95% многоквартирных домов имеют счетчики, которые ведут учет общего объема потребления воды квартирами. В идеале все счетчики в доме должны в сумме показывать цифры, которые выдают общедомовые приборы учета холодного водоснабжения.

В реальности использование недобросовестными потребителями магнитов на квартирных счетчиках не позволяет коммунальщикам свести счеты. Грабят государство также и юридические лица, которые грешат тем, что врезаются в домовую сеть и крадут воду.

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– Как сделать так, чтобы не платить за соседа, который поставил себе магнит на счетчик? Во-первых, таких соседей нужно выявлять силами жителей и обслуживающих организаций (ОСМД, ЖСК и т. д.). Если есть подозрения – обращайтесь к водоканалам. Например, есть антимагнитные пломбы, – заявил гендиректор Киевводоканала.



Как сообщалось, в середине октября в Киеве подорожала холодная вода и водоотвод.