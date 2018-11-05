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Убийство Екатерины Гандзюк: заказчики могут остаться безнаказанными

Если дело против убийц Екатерины Гандзюк подадут в суд, то заказчики могут остаться безнаказанными.

Заказчики убийства активистки Екатерины Гандзюк могут избежать наказания в том случае, если дело против убийц передадут в суд в нынешнем виде, считает адвокат Евгения Закревская, передает Громадське.

– Я хочу подчеркнуть, что по состоянию по крайней мере на сегодня, этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков, – заявила Закревская.

Если в производстве полиции по исполнителям будут отсутствовать признаки заказа, то заказчиков, разыскиваемых по другому производству, не смогут привлечь к ответственности, поскольку они не могут быть дважды подозреваемыми (или обвиняемыми).

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По словам адвоката, прокуратура Херсонской области не дала разрешение на объединение указанных производств. Генеральная прокуратура еще не предоставила свой ответ.

К слову, в сентябре активистка Екатерина Гандзюк опубликовала видеообращение к общественности и украинской власти.

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