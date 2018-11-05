PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Уголь закончился. Луганская ТЭС переходит на газ/

Уголь закончился. Луганская ТЭС переходит на газ

Уголь практически закончился, поэтому Луганская ТЭС в городе Счастье с 6 ноября переходит на газ.

Решение о переходе Луганской ТЭС на газ приняло правительство, причина – острый дефицита угля из-за невозможности его поставок из России, сообщил Информатору заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.

– Есть обязательства Нафтогаза дать газ и параллельно выбивать квоту на ввоз угля, как это было ранее с территории Российской Федерации, – уточнил чиновник.

Луганская ТЭС может перерабатывать и уголь, и газ, правда, первый вид топлива, сейчас самый дешевый.

Читайте: Корсар уничтожает “блокпост” – испытания новейшего ракетного комплекса

Безвыходная ситуация с поставками угля сложилась на ТЭС еще в октябре, когда Россия запретила компании ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области.

В конце октября оккупанты обстреляли Счастье в Луганской области из минометов 80-го калибра, пытаясь уничтожить ТЭС.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Боєприпаси
В заброшенном детском лагере Луганской области нашли тайники с оружием
Министр энергетики США везет в Украину план газовой независимости
Что изменится с 1 ноября 2018: цены на газ и жилье солдатам
Митинг в Киеве: почему дорожает газ и когда украинцы почувствуют улучшения
Субсидии не спасут: как реформировать украинскую энергетику
Субсидии выгоднее дешевого газа. Рева объяснил почему
Нафтогаз обнародовал новые цены на газ
Меркель едет в Украину говорить об энергетической безопасности Европы – Винник
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка