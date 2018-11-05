Уголь практически закончился, поэтому Луганская ТЭС в городе Счастье с 6 ноября переходит на газ.

Решение о переходе Луганской ТЭС на газ приняло правительство, причина – острый дефицита угля из-за невозможности его поставок из России, сообщил Информатору заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.

– Есть обязательства Нафтогаза дать газ и параллельно выбивать квоту на ввоз угля, как это было ранее с территории Российской Федерации, – уточнил чиновник.

Луганская ТЭС может перерабатывать и уголь, и газ, правда, первый вид топлива, сейчас самый дешевый.

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Безвыходная ситуация с поставками угля сложилась на ТЭС еще в октябре, когда Россия запретила компании ДТЭК отгружать уголь из Ростовской области.

В конце октября оккупанты обстреляли Счастье в Луганской области из минометов 80-го калибра, пытаясь уничтожить ТЭС.