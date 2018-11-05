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Явка 8%: в Киеве призывников разыскивает полиция

Нынешний призыв в Киеве отмечается низкой явкой, людей разыскивают и доставляют в призывные участки представители Нацполиции.  

По состоянию на 5 ноября призывной план ВСУ выполнен на 39,5%, рассказал военный комиссар Киевского военного комиссариата, полковник Сергей Клявлин.

В Киеве уровень явки крайне низкий – всего 8%. В военкоматы не пришли 23 тыс. 424 человека, пишет Интерфакс-Украина.

– То есть жители города Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются, – сказал военком.

По словам Клявлина, уклонистов ищут представители Нацполиции. Их цель – доставить призывников в военкоматы, где решится их дальнейшая судьба – армия или непригодность к службе.

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Он также проинформировал, что ВСУ усилились 346 жителями Киева, которые подписали контракт. Среди этих призывников 76 женщин, а 163 из них уже участвовали в АТО.

К слову, Факты ICTV писали, что нужно знать о призыве 2018.

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