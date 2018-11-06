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В рейтинг самых грязных городов Европы попали 4 украинских

В список самых грязных городов Европы попали Днепр, Киев, Львов и Харьков.

Рейтинг Pollution Index 2018 (Current) опубликован на сайте numbeo.com.

Список по Европе выглядит так: из 85 городов Днепр занял 3 место, Киев – на 12 месте, Львов – 32 и Харьков – 37.

В рейтинге учитывались качество воздуха, питьевой воды и общее загрязнение воды, ситуация с шумовым загрязнением, наличием рекреационных зон, вывозом мусора.

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Также учитывалось восприятие жителей экологической ситуацию в городе.

Самым грязным оказался македонский город Тетево. За ним идут Челябинск (РФ), Неаполь (Италия) и Скопье (Македония).

Самым чистым в рейтинге оказался Хельсинки (Финляндии). Он занимает последнюю место.

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В рейтинг самых грязных городов Европы попали 4 украинских / 4 фотографии

Ранее сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: dreamstime.

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