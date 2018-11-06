PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Когда откроют терминал F в Борисполе – дата/

Когда откроют терминал F в Борисполе – дата

Международный аэропорт Борисполь планирует открыть терминал F в марте 2019.

термінал F Бориспіль

Об этом заявил генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин в интервью РБК-Украина.

По его словам, на обслуживание в новый терминал перейдет Ryanair. Также будут проведены переговоры еще с некоторыми компаниями.

– Мы ведем переговоры с разными авиаперевозчиками. Это и классические авиакомпании, которые хотят прилетать в пики обслуживания МАУ. Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы, – отметил Рябинин.

Читайте: Терминал F Борисполя отдадут под офисы

Стоит отметить, что в терминале F не будут  использовать телетрапы. Соответственно, пассажиры смогут добраться до самолета пешком или на автобусе. В связи с этим, Flydubai отказался от использования терминала. Он будет принимать рейсы Ryanair и других компаний.

Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Борисполь хотят построить мегатерминал

Фото: Rui Matos/Dreamstime.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Из Киева впервые отправился поезд в аэропорт Борисполь
Как выглядит поезд, который повезет в аэропорт Борисполь
Залізниця до Борисполя
Железнодорожный экспресс в Борисполь: на каком этапе и название станции
Uber с 3 пассажирами влетел в отбойник по дороге в аэропорт
Ryanair
Забастовка сотрудников Ryanair: отменены почти 200 рейсов
Рейковий автобус до аеропорту Бориспіль
Укрзализныця запустит 5 рельсовых автобусов в аэропорт Борисполь
Два десятка людей горят в самолете: масштабные учения в аэропорту Борисполь
Ryanair
В Ryanair анонсировали новую забастовку в 5 странах – дата
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка