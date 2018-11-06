Международный аэропорт Борисполь планирует открыть терминал F в марте 2019.

Об этом заявил генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин в интервью РБК-Украина.

По его словам, на обслуживание в новый терминал перейдет Ryanair. Также будут проведены переговоры еще с некоторыми компаниями.

– Мы ведем переговоры с разными авиаперевозчиками. Это и классические авиакомпании, которые хотят прилетать в пики обслуживания МАУ. Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы, – отметил Рябинин.

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Стоит отметить, что в терминале F не будут использовать телетрапы. Соответственно, пассажиры смогут добраться до самолета пешком или на автобусе. В связи с этим, Flydubai отказался от использования терминала. Он будет принимать рейсы Ryanair и других компаний.

Ранее Факты ICTV писали, что в аэропорту Борисполь хотят построить мегатерминал

Фото: Rui Matos/Dreamstime.com