Документ о противоминной деятельности после трех провальных голосований поддержали 240 народных депутатов.

В Украине создадут систему органов, которые будут заниматься планированием, координацией, работами по разминированию, выдачей запретов или разрешений на это сторонним компаниям.

Также эти органы будут проверять качество работ. Об этом говорится в законопроекте № 9080-1, который поддержали 240 нардепов.

Планировать работу органов будет Верховная Рада (утверждение нацпрограммы противоминной деятельности на 5 лет по представлению Правительства) и Кабмин (утверждение нацстандартов деятельности по разминированию и определение территорий, подлежащих разминированию).

В рамках закона будет создан Нацорган по вопросам противоминной деятельности, центр противоминных операций и реестр операторов противоминной деятельности.

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Также будет создан единый госреестр, в который будут вносить данные о выполненных работах в сфере противоминной деятельности.

Как сообщалось, саперы разминировали дороги возле города Ичня после ЧП со взрывами на складах боеприпасов.