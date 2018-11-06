За сутки оккупанты 14 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, один раз применив запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

В целом 5 ноября ситуация оставалась полностью контролируемой, сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, боевики стреляли вблизи Вильного, Луганского, Новолуганского, Новомихайловки, Красногоровки, Павлополя и Гнутово.

Оккупанты избегали активных столкновений, но прицельно стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя они применили минометы калибра 120 мм. Именно здесь, на Мариупольском направлении, наблюдалась наибольшая активность врага.

По данным разведки, ранены два российских оккупанта.

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К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для восстановления мира на Донбассе необходимо разместить на востоке Украины совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.

Фото: Міноборони