За сутки оккупанты 14 раз открывали огонь в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, один раз применив запрещенное вооружение. Потерь среди украинских военных нет.
В целом 5 ноября ситуация оставалась полностью контролируемой, сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба, боевики стреляли вблизи Вильного, Луганского, Новолуганского, Новомихайловки, Красногоровки, Павлополя и Гнутово.
Оккупанты избегали активных столкновений, но прицельно стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя они применили минометы калибра 120 мм. Именно здесь, на Мариупольском направлении, наблюдалась наибольшая активность врага.
По данным разведки, ранены два российских оккупанта.
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К слову, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для восстановления мира на Донбассе необходимо разместить на востоке Украины совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.
Фото: Міноборони