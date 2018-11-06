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Погода в Украине на сегодня, 6 ноября (КАРТА)

Сегодня на всей территории Украины ожидается сухая погода, ночью и утром местами возможен туман.

Прогноз погоды на сегодня, 6 ноября, публикует Укргидрометцентр.

Ночью и утром от 0° до + 5°, на севере Левобережья местами 1-3° мороза, а днем 5-10° выше нуля.

На западе и крайнем юге страны ночью 4-9° тепла, а днем 11-16°, на Закарпатье – до +19.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

Ранее синоптики прогнозировали, что в течение недели погода в Украине будет сухой и солнечной, а с четверга в ряде областей возможны заморозки.

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