Сегодня на всей территории Украины ожидается сухая погода, ночью и утром местами возможен туман.
Прогноз погоды на сегодня, 6 ноября, публикует Укргидрометцентр.
Ночью и утром от 0° до + 5°, на севере Левобережья местами 1-3° мороза, а днем 5-10° выше нуля.
На западе и крайнем юге страны ночью 4-9° тепла, а днем 11-16°, на Закарпатье – до +19.
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Ранее синоптики прогнозировали, что в течение недели погода в Украине будет сухой и солнечной, а с четверга в ряде областей возможны заморозки.
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