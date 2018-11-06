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Радикала Лозового задержали в Праге

В аэропорту Праги полиция задержала народного депутата Андрея Лозового, когда тот пытался приобрести маме подарок.

Андрій Лозовий

Как рассказал сам Лозовой в Facebook, евро, которыми он хотел рассчитаться в duty free, оказались фальшивыми.

По его словам, он просто стал жертвой валютных аферистов, которые подсунули его помощнику, который менял деньги еще в Киеве, фальшивые евро.

– Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми деньгами приравнивается к их производству – меня задержали. Сняли с самолета, как в кино, – поделился впечатлениями нардеп.

Лозового 8 часов продержали в отделении полиции, но в конце концов разобрались и отпустили.

Как утверждает сам народный депутат, по этому делу ческой полиции он проходит как потерпевший.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в кулуарах Верховной Рады рассказал, что помощник Лозового уже написал заявление в столичную полицию относительно того, что ему обменяли деньги на фальшивую валюту, передает Украинская правда.

При этом он не смог уточнить, где именно тот покупал валюту – в банке, обменнике или с рук.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook сообщил, что деньги  помощник Лозового менял в одном из киевских обменников, который потом “исчез”, и полиция теперь ищет “валютных кидал”.

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К слову, недавно в Киеве неизвестные избили руководителя молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Белова.

ФотоАндрій Лозовий

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