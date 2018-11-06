Хакерам удалось взломать сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

2 и 3 ноября хакеры осуществили кибератаку на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к панели управления сайтом и модифицировали его страницы для распространения спама.

МинТОТ удалось остановить атаку и восстановить модифицированные страницы в предыдущей версии. В министерстве проводится анализ на утраченную информацию.

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Это не первый случай кибератак на сайт МинТОТ. Хакеры также пытались взломать аккаунты ведомства в соцсетях.

К слову, эксперты компании ESET обнаружили признаки подготовки кибератак на украинские энергокомпании.