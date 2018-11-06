Хакерам удалось взломать сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
2 и 3 ноября хакеры осуществили кибератаку на сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба ведомства.
В результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к панели управления сайтом и модифицировали его страницы для распространения спама.
МинТОТ удалось остановить атаку и восстановить модифицированные страницы в предыдущей версии. В министерстве проводится анализ на утраченную информацию.
Читайте: Хакерская атака на WADA: в Швейцарии задержали двух россиян
Это не первый случай кибератак на сайт МинТОТ. Хакеры также пытались взломать аккаунты ведомства в соцсетях.
К слову, эксперты компании ESET обнаружили признаки подготовки кибератак на украинские энергокомпании.