Присвоение территории Куяльницкого лимана в Одесской области статуса курорта государственного значения сохранит его природные свойства и позволит развивать направление медицинского туризма.

Об этом заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

– Наш Куяльник – уникальный курорт, и для нас важно, во-первых, его сохранение, а во-вторых, развитие. Статус курорта государственного значения даст ему необходимые гарантии и защиту, – заявил Максим Степанов.

Профильный комитет единогласно одобрил законопроект №8502, инициированный главой области Максимом Степановым и внесенный рядом народных депутатов. Таким образом, комитет рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении, объединив с идентичным проектом №8502-1.

Степанов подчеркнул, что по своим лечебным качествам Куяльницкий лиман не уступает курортам Мертвого моря. Но без статуса госкурорта природные свойства лимана недостаточно защищены.

– Чтобы их не потерять, необходимо более жесткое регулирование со стороны государства, – сказал губернатор.

Также он считает, что новый статус расширит возможности региона для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры территории и станет гарантией инвестиций малого и среднего бизнеса, который уже здесь работает.

Степанов подчеркнул, что будет настойчиво заниматься продвижением этого законопроекта, пока ВР не примет его в целом.

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Напомним, в апреле глава Одесской ОГА Максим Степанов обратился к руководству всех фракций Верховной Рады с инициативой присвоения территории Куяльницкого лимана статуса курорта государственного значения. В июне этот законопроект был зарегистрирован в ВР.

Природные ресурсы Куяльницкого лимана (лечебные грязи и источники минеральных вод) позволяют проводить лечение и профилактику широкого спектра заболеваний от травм опорно-двигательного аппарата до кишечно-желудочного тракта.