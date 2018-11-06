В центре Киева усложнено движение транспорта в связи с сильным туманом и ремонтом на двух мостах.

Пробки в Киеве согласно данным Google Maps достигли 7 баллов.

По всей столице затруднено движение. В частности, в районе станции метро Политехнический институт, а также Центрального ЗАГСа.

Также движение очень затруднено на бульваре Тараса Шевченко, Бессарабской площади, в районе станции метро Вокзальная и Леси Украинки.

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Улица Крещатик остановилась в сторону Бессарабской площади.

Стоят авто на Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

Ремонт дороги на мосту Патона, на подъезде к Южному мосту со стороны Левого берега спровоцировал сильные тянучки.

На Дарницком мосту движение замедленно по направлении к центру.







Туман, 15 аварий и ремонт двух мостов: Киев остановился в пробках (КАРТА) / 4 фотографии

Напомним, коммунальная корпорация Киевавтодор опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 до 2018 года.