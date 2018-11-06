Специалисты будут разбираться в причинах гибели птиц по отобранным образцам.

Экологи в Тернополе обнаружили 178 трупов птиц, относящихся к семейству чайковых – серебристая чайка.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Предварительно ветеринары пришли к выводу, что смерть птиц могла наступить в результате отравления. На это указывают изменения в тканях и органах. Однако для установления точных причин нужно провести все исследования.

Чтобы проверить погибших птиц на инфекции, их патматериал был отправлен в лабораторию в г. Киев.

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В связи с ситуацией, было решено также собрать комиссию, целью которой станет поиск путей недопущения распространения инфекций среди птиц в регионе.

Напомним, в зоне ЧАЭС из радиоактивного водоема вытащили лося.