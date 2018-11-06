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Украина и Израиль готовятся подписать соглашение о ЗСТ

Украина должна подписать соглашение о ЗСТ с Израилем до конца ноября.

Гройсман і Ліон

Украина и Израиль могут подписать договор о зоне свободной торговли до конца ноября. Он поможет существенно расширить торговые отношения между странами, сообщает Правительственный портал.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, диалог по договору о ЗСТ длился больше года.

– Мы чуть больше года интенсифицировали работу над подготовкой и подписанием Соглашения о свободной торговле. И я рад, что в конце ноября оно будет подписано. Соглашение откроет новые возможности для торговли между нашими странами, – сказал премьер-министр.

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Чрезвычайный и полномочный посол Израиля Джоэл Лион добавил, что в конце месяца состоится украинско-израильский инновационный саммит.

На нем будут присутствовать десятки предприятий и предпринимателей из сферы инноваций.

К слову, Украина и Беларусь подписали 12 соглашений и контрактов, среди которых есть и договор о реадмиссии.

Фото: Правительственный портал

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