Банк Кредит Днепр увеличивает уставный капитал на 1,173 млрд грн, или на 43,1% – до 3,89 млрд грн.

Соответствующее решение принято акционером финучреждения 5 ноября 2018. Дополнительная капитализация будет осуществляться путем частного размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

– Банк Кредит Днепр в полной мере соблюдает все необходимые требования, четко и своевременно выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами, партнерами и регулятором, – подчеркнула Елена Малинская, председатель правления Банка Кредит Днепр.

– Эта программа капитализации является частью плана реструктуризации, разработанного по итогам стресс-тестирования банка регулятором и в соответствии с его рекомендациями. Акционер капитализирует банк уже в четвертый раз за три года подряд, подтверждая таким образом уверенность в успешности посткризисной бизнес-стратегии финучреждения.

Наша дальнейшая систематическая работа по улучшению операционного финансового результата и качества активов, рост эффективности и объема нового бизнеса наряду с системной поддержкой со стороны акционера гарантируют выполнение плана реструктуризации в установленные сроки и дадут возможность выйти на устойчивую прибыльную деятельность.

Читайте: В Украине закрыли 2 банка

Предварительную программу капитализации, утвержденную в 2016 году, банк выполнил досрочно: в августе 2018 была завершена процедура увеличения уставного капитала на 78,8% – до 2,72 млрд грн. Обновленную редакцию устава банка зарегистрировано 15 августа 2018 года.