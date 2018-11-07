Появились фотографии с воздуха митинга под Верховной Радой, которые проводят владельцы авто на еврономерах.

Портал Информатор опубликовал фотографии и видео митинга под Верховной Радой, которые были сняты с высоты птичьего полета.

Владельцы евроблях собрались под Верховной Радой с требованием принять правки к законопроектам №8487 и 8488. Они снижают акциз на растаможивание авто.



Митинги под Радой с высоты птичьего полета / 2 фотографии

Также митингующие требуют чтобы была возможность законно ввозить купленные за границей автобусы.

Из-за акции евробляхеров затруднено движение в центре города, туда стянули правоохранителей, которые следят за порядком.

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К слову, Кабинет министров предложил дать владельцам авто на еврономерах 60 дней для того, чтобы растаможить авто со льготами.

Фото: Информатор

Видео: Информатор