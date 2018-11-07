Появились фотографии с воздуха митинга под Верховной Радой, которые проводят владельцы авто на еврономерах.
Портал Информатор опубликовал фотографии и видео митинга под Верховной Радой, которые были сняты с высоты птичьего полета.
Владельцы евроблях собрались под Верховной Радой с требованием принять правки к законопроектам №8487 и 8488. Они снижают акциз на растаможивание авто.
Также митингующие требуют чтобы была возможность законно ввозить купленные за границей автобусы.
Из-за акции евробляхеров затруднено движение в центре города, туда стянули правоохранителей, которые следят за порядком.
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К слову, Кабинет министров предложил дать владельцам авто на еврономерах 60 дней для того, чтобы растаможить авто со льготами.
Фото: Информатор
Видео: Информатор