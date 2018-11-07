Всех нардепов из санкционного списка России призвали подписаться под письмом Путину.

Нардепы иронично позировали для фото, идеей которого было спародировать известную картину Ильи Репина.

Правда, в своем варианте парламентарии писали письмо не турецкому султану, как в оригинальном произведении украинского художника, а президенту РФ Владимиру Путину.

Так депутаты от БПП решили ответить Москве на введение санкций против Украины.

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По словам нардепа Алексея Гончаренко, под письмом подписались кроме него и другие депутаты, попавшие под санкции РФ.

Богатое на острое словцо письмо нардепов можно прочитать на странице Гончаренко в Facebook.

Напомним, в санкционные списки России попали 322 граждан Украины и 68 компаний.