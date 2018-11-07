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Незаконный въезд в Украину: Порошенко ввел уголовную ответственность

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение украинской границы.

Прикордонники

Президент Петр Порошенко подписал законопроект №7017, сообщается на сайте Верховной Рады. В нем говорится, что за незаконный въезд в Украину вводится уголовная ответственность.

Закон касается тех людей, которые въезжают в Украину с целью причинить вред интересам страны.

Также уголовная ответственность наступит в том случае, если границу пересек человек, которому запрещен въезд в Украину, представитель силовых ведомств государства-агрессора.

В том случае, если пересечение границы совершено легальным способом с достоверными документами, уголовная ответственность не наступает.

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Наказывать правонарушителей будут лишением свободы до трех лет. При повторном нарушении срок могут поднять до пяти лет, а если было применено оружие, то грозит от пяти до восьми лет заключения.

К слову, Россия начала строительство новой военной базы в 70 км от границы с Украиной.

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