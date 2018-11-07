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Погода в Украине на сегодня, 7 ноября (КАРТА)

7 ноября в Украине без существенных осадков.

Прогноз погоды на сегодня, 6 ноября, публикует Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью на востоке -2-1°, на севере Левобережья местами 0-2°, днем 9-11° тепла.

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В западных областях и на крайнем юге страны ночью 4-6° тепла, днем 11-13°, на Закарпатье до 18°.

В Киеве сегодня без осадков.

Температура ночью 0-2°, днем столбик термометра покажет 8-10°.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели погода в Украине будет сухой и солнечной. С четверга в ряде областей возможны заморозки.

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