7 ноября в Украине без существенных осадков.
Прогноз погоды на сегодня, 6 ноября, публикует Укргидрометцентр.
Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью на востоке -2-1°, на севере Левобережья местами 0-2°, днем 9-11° тепла.
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В западных областях и на крайнем юге страны ночью 4-6° тепла, днем 11-13°, на Закарпатье до 18°.
В Киеве сегодня без осадков.
Температура ночью 0-2°, днем столбик термометра покажет 8-10°.
Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели погода в Украине будет сухой и солнечной. С четверга в ряде областей возможны заморозки.
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