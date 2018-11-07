За четыре года оккупации Крыма Россия превратила полуостров на военный полигон. Это угроза для всех стран Черноморского бассейна. Эксперты считают, что для защиты от российской агрессии необходимо создать международную флотилию.

По данным сообщества InformNapalm, с 2014 года количество российских военных в Крыму увеличилось почти на 32 тыс., а еще РФ перебросила технику, самолеты, корабли и ракетные комплексы Бастион, говорится в сюжете Утра в большом городе.

Кроме того, Россия начала расконсервацию засекреченного объекта Феодосия-13, который до 1994 года использовали как хранилище ядерных бомб.

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Глава МИД Украины Павел Климкин говорит, что там может быть ядерное оружие или инфраструктура для него.

Все эти факты, по мнению экспертов, являюся угрозой для Украины, всех стран Черноморского бассейна и даже Европы.

Политолог Сергей Джердж предлагает один из вариантов защиты от российской агрессии – создание в Черном море флотилии, которая бы включала страны НАТО и страны-партнеры.

– Это могла бы быть Грузия и Украина с участием Молдовы, а также Болгария, Румыния и Турция, – отметил эксперт.

К слову, решение в деле Украины против РФ о нарушениях в аннексированном Крыму Европейский суд по правам человека может обнародовать в 2020 году.