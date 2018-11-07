В Тернополе после отмены решения о повышении проезда с 1 ноября частные перевозчики два дня не выпускали автобусы на маршруты. Но уже завтра, 8 ноября, движение маршруток восстановится.

Тернопольские перевозчики согласились выйти на маршруты после того, как городская власть поставила им ультиматум – или восстановление движения всего транспорта, или с ними разорвут соглашения, сообщает горсовет Тернополя.

Они договорились, что до получения заключения независимой экспертизы и соответствующего решения исполкома перевозчики будут курсировать по старым тарифам: 3/4 грн в троллейбусах и 4/5 грн – в маршрутках.

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При этом во время заседания депутатской комиссии, которая занимается вопросами транспорта в Тернополе, при участии общественности, перевозчиков и специалистов, все стороны сошлись на том, что тариф на проезд необходимо менять.

В частности, по подсчетам общественных активистов, минимальный размер тарифа на проезд в маршрутках должен составлять 6,7 грн.

Напомним, в Тернополе люди вышли на акцию протеста из-за самого дорогого проезда в Украине. С ноября проезд в маршрутках вырос до 9 грн, а в троллейбусах – до 8.

Фото: rada.te.ua