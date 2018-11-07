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В Херсоне управление полиции забросали файерами

Главное управление херсонской Нацполиции забросали файерами и разрисовали.

ГУНП Херсону

В Херсоне активисты, которые не удовлетворены расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, забросали файерами и разрисовали Главное управление Нацполиции города, сообщил юрист Сергей Стерненко в Facebook.

На входе в здание Нацполиции нарисовали портреты погибшей и сделали надпись Убийц на нары.

Кроме того, в доме подозреваемого в причастности к убийству активистки произошел пожар. Возможно, мужчина забыл выключить какую-то технику, рассказал пользователь Facebook Иван Оберемко.

На заборе перед домом подозреваемого написали слова Гандзюк, Убийца, Смерть.

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В Херсоне управление полиции забросали файерами / 3 фотографии

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К слову, правоохранители уже занимаются проверкой лиц, которые могут быть причастны к убийству активистки Гандзюк.

Фото: Сергей Стерненко, Иван Оберемко

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