Прощание состоится сегодня в областном центре молодежи и студентов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Кто заказал Катю Гандзюк?

Прощание начнется в 13.00 и продлится до 15.00, в Херсонском Дворце молодежи, поскольку большое количество людей приехало ее проводить.





В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк / 3 фотографии

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К слову, Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета. 31 июля ее облили серной кислотой. О смерти Гандзюк стало известно 4 ноября.

Следствие по этому делу продолжается уже три месяца.

Ранее Факты ICTV писали о деталях следствия и передаче дела в СБУ.

Фото: Кто заказал Катю Гандзюк/Facebook, ХерсонDaily