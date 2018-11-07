Прощание состоится сегодня в областном центре молодежи и студентов.
Об этом сообщается на Facebook-странице Кто заказал Катю Гандзюк?
Прощание начнется в 13.00 и продлится до 15.00, в Херсонском Дворце молодежи, поскольку большое количество людей приехало ее проводить.
В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк / 3 фотографии
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К слову, Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета. 31 июля ее облили серной кислотой. О смерти Гандзюк стало известно 4 ноября.
Следствие по этому делу продолжается уже три месяца.
Ранее Факты ICTV писали о деталях следствия и передаче дела в СБУ.
Фото: Кто заказал Катю Гандзюк/Facebook, ХерсонDaily
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