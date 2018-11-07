PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк/

В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк

Прощание состоится сегодня в областном центре молодежи и студентов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Кто заказал Катю Гандзюк?

Прощание начнется в 13.00 и продлится до 15.00, в Херсонском Дворце молодежи, поскольку большое количество людей приехало ее проводить.

image image image
В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк / 3 фотографии

Читайте: Убийство Гандзюк: подозреваемые, ход расследования и все, что известно

К слову, Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и управляющая делами исполнительного комитета Херсонского горсовета. 31 июля ее облили серной кислотой. О смерти Гандзюк стало известно 4 ноября.

Следствие по этому делу продолжается уже три месяца.

Ранее Факты ICTV писали о деталях следствия и передаче дела в СБУ.

Фото: Кто заказал Катю Гандзюк/Facebook, ХерсонDaily

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Катя Гандзюк
Убийство Гандзюк: подозреваемые, ход расследования и все, что известно
Гандзюк
Пока Катя была жива и она была недовольна. Кто заказал Гандзюк и доведут ли следствие до конца
Верховна Рада
Убийство Гандзюк и нападения на активистов: Рада создала ВСК
Убийство Гандзюк: полиция проверяет 12 возможных заказчиков
Смерть Катерини Гандзюк: чому нападів на активістів стає більше
За убийство Гандзюк заказчик предлагал $5 тыс.
Петро Порошенко
Ее убили! Заявление Порошенко по смерти Гандзюк
Кто заказал Гандзюк: мэр Херсона объявил версию Екатерины
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка