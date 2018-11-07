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В Украине заработала онлайн-регистрация биометрических паспортов

В Украине теперь можно онлайн подать заявку на регистрацию биометрического паспорта.

Онлайн-регистрация биометрики уже доступна в Украине, рассказали на брифинге Миграционной службы.

Глава службы Максим Соколюк пояснил процедуру подачи.

Читайте: В Готово перестали оформлять загранпаспорта и ID-карты

Нужно будет только подойти в офис для того, чтобы сфотографироваться и сделать отпечатки пальцев.

А сама анкета, которую человек заполнит в интернете, не сохранится на серверах Государственной миграционной службы, а будет в распечатанном виде или QR-кода.

Напомним, что поменяется, когда отменят прописку в Украине.

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