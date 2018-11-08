Около 12 тыс. неплательщиков алиментов объявили в розыск.
Из-за уклонения от уплаты алиментов сейчас в розыске находятся около 12 тыс. должников.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.
Она также отметила, что благодаря новым механизмам воздействия на неплатильщиков алиментов, почти 133 тысячам должников было ограничено право выезда за границу, управление автомобилем и использования оружия.
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Кроме того, на неплательщиков алиментов накладывают штрафы на сумму задолженности, благодаря чему удалось взыскать 5,3 млн грн.
К слову, в июле этого года Рада приняла закон о повышении размера алиментов.
Фото:Designer491/Dreamstime.com
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