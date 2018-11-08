Пострадавший в харьковском ДТП отказался от претензий к Елене Зайцевой.
Один из пострадавших в ДТП в Харькове, которое произошло в октябре 2017, отказался от гражданского иска к Елене Зайцевой.
Об этом сообщил адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко.
Он также отметил, что состояние его клиентки ухудшилось. Однако, медкомиссия признала, что подозреваемая может находиться под стражей.
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К слову, ДТП с участием Зайцевой произошло 18 октября 2017 года. Lexus, владелицей которого является Елена Зайцева, вылетел на тротуар. В результате аварии погибли 6 человек.
Ранее Факты ICTV писали, что подозреваемые Зайцева и Дронов встретят Новый год в СИЗО.
Фото: Наш Харьков/Facebook
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