В выходные, 10 и 11 ноября, в Украине ожидаются ночные морозы до -4 градусов.
Погода в выходные, 10-11 ноября, будет сухой и солнечной, ночью ожидаются заморозки от 0 до -4, сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 ноября, холодное всего будет традиционно на севере, а также на востоке и в центре Украины.
Ночью в этих регионах 0 -2, днем местами только 7 градусов тепла, в центральных областях – до +11.
На юге и западе – от +11 до +13.
В Киеве без осадков, ночью -1 +1, а днем 7-9 выше нуля.
В воскресенье, 11 ноября, везде сухо, а на востоке ожидается усиление морозов до -4. Днем здесь всего 3 градуса тепла.
На севере и в центре ночью -1 +1, днем до +5.
На юге тоже заморозки до -2, днем 4-7 градусов тепла.
В западных областях холодно, но без ночных заморозков, а днем 9-11 выше нуля, на Закарпатье +14.
В столице сухо, ночью -1 +1, днем 3-5 градусов тепла.
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Кстати, в Карпатах еще в начале октября выпал снег, а температура воздуха опустилась до 4 градусов мороза.