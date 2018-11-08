В выходные, 10 и 11 ноября, в Украине ожидаются ночные морозы до -4 градусов.

Погода в выходные, 10-11 ноября, будет сухой и солнечной, ночью ожидаются заморозки от 0 до -4, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 ноября, холодное всего будет традиционно на севере, а также на востоке и в центре Украины.

Ночью в этих регионах 0 -2, днем ​​местами только 7 градусов тепла, в центральных областях – до +11.

На юге и западе – от +11 до +13.

В Киеве без осадков, ночью -1 +1, а днем ​​7-9 выше нуля.

В воскресенье, 11 ноября, везде сухо, а на востоке ожидается усиление морозов до -4. Днем здесь всего 3 градуса тепла.

На севере и в центре ночью -1 +1, днем ​​до +5.

На юге тоже заморозки до -2, днем ​​4-7 градусов тепла.

В западных областях холодно, но без ночных заморозков, а днем ​​9-11 выше нуля, на Закарпатье +14.

В столице сухо, ночью -1 +1, днем ​​3-5 градусов тепла.

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Кстати, в Карпатах еще в начале октября выпал снег, а температура воздуха опустилась до 4 градусов мороза.