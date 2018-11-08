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Пытаются захватить территории: ОБСЕ нашла новые окопы боевиков на Донбассе

Россия продолжает нарушать Минские соглашения и пытается захватить новые территории в Украине.

Представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук заявил о том, что РФ все еще продолжает нарушение Минских соглашений и при этом делает попытки захвата новых территорий на Донбассе, передает Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в Twitter.

– СММ ОБСЕ зафиксировала новые окопы российских боевиков, расположенные в 1 км к западу от их предыдущих позиций вблизи населенных пунктов Ставки и Горловка, – сказал Прокопчук.

Кроме того, дипломат осудил проведение псевдовыборов на Донбассе, через которые Кремль хочет сделать легитимными своих назначенцев.

Оккупанты продолжают препятствовать работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. На этот раз они сбили БПЛА, который использовался для наблюдения за ситуацией.

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К слову, в ЕС не исключают возможности усиления санкций, если на оккупированных территориях Донбасса проведут так называемые “выборы”.

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