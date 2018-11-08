Патрульным полицейским предоставили программу социального обеспечения, которая включает в себя увеличение зарплаты и дополнительное финансирование аренды жилья.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба министерства.
По словам министра, мотивационный пакет уже частично работает, а в полном объеме будет действовать с 1 января 2019 года.
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Также он сообщил, что это не последний пакет.
Мотивационный пакет включается в себя:
- увеличения зарплаты на 30%;
- дополнительная оплата аренды жилья полицейским;
- получение собственного жилья полицейским после двух лет службы на основе ипотеки (до 20 лет льготного финансового лизинга с учетом того, что МВД полностью погашает проценты и до 40% лизинга за выслугу лет);
- внесения через Верховную Раду законопроектов, которые изменяют и защищают профессиональные права полицейского.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года работникам полиции и службы спасения повысят зарплату.
Фото: Андрей Новицкий/mvs.gov.ua.