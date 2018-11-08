Патрульным полицейским предоставили программу социального обеспечения, которая включает в себя увеличение зарплаты и дополнительное финансирование аренды жилья.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба министерства.

По словам министра, мотивационный пакет уже частично работает, а в полном объеме будет действовать с 1 января 2019 года.

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Также он сообщил, что это не последний пакет.

Мотивационный пакет включается в себя:

увеличения зарплаты на 30%;

дополнительная оплата аренды жилья полицейским;

получение собственного жилья полицейским после двух лет службы на основе ипотеки (до 20 лет льготного финансового лизинга с учетом того, что МВД полностью погашает проценты и до 40% лизинга за выслугу лет);

внесения через Верховную Раду законопроектов, которые изменяют и защищают профессиональные права полицейского.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года работникам полиции и службы спасения повысят зарплату.

Фото: Андрей Новицкий/mvs.gov.ua.