PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 8 ноября (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 8 ноября (КАРТА)

Максимально температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла на Закарпатье.

Антициклон будет определять погоду, поэтому существенные осадки маловероятны, сообщает Укргидрометцентр.

Местами ожидается туман.

В западных областях ожидается сухая погода с периодическими туманами. Температура воздуха днем ​​12-17, на Закарпатье 15-19 градусов тепла.

В северных областях – без осадков. Температура воздуха днем ​​8-13 градусов тепла.

В восточных областях – сухо и прохладно. Температура воздуха днем ​​8-13 градусов выше нуля.

В центральных областях – туманы, без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​12-16 градусов выше нуля.

На юге Украины – без осадков. Температура воздуха днем ​​14-18 градусов выше нуля.

Читайте: Заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ноябрь

Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели погода в Украине будет сухой и солнечной.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка