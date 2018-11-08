Максимально температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла на Закарпатье.

Антициклон будет определять погоду, поэтому существенные осадки маловероятны, сообщает Укргидрометцентр.

Местами ожидается туман.

В западных областях ожидается сухая погода с периодическими туманами. Температура воздуха днем ​​12-17, на Закарпатье 15-19 градусов тепла.

В северных областях – без осадков. Температура воздуха днем ​​8-13 градусов тепла.

В восточных областях – сухо и прохладно. Температура воздуха днем ​​8-13 градусов выше нуля.

В центральных областях – туманы, без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​12-16 градусов выше нуля.

На юге Украины – без осадков. Температура воздуха днем ​​14-18 градусов выше нуля.

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Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели погода в Украине будет сухой и солнечной.