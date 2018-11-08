Максимально температура воздуха прогреется до 19 градусов тепла на Закарпатье.
Антициклон будет определять погоду, поэтому существенные осадки маловероятны, сообщает Укргидрометцентр.
Местами ожидается туман.
В западных областях ожидается сухая погода с периодическими туманами. Температура воздуха днем 12-17, на Закарпатье 15-19 градусов тепла.
В северных областях – без осадков. Температура воздуха днем 8-13 градусов тепла.
В восточных областях – сухо и прохладно. Температура воздуха днем 8-13 градусов выше нуля.
В центральных областях – туманы, без существенных осадков. Температура воздуха днем 12-16 градусов выше нуля.
На юге Украины – без осадков. Температура воздуха днем 14-18 градусов выше нуля.
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Напомним, синоптики прогнозировали, что в течение недели погода в Украине будет сухой и солнечной.