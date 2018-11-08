В Житомирской исправительной колонии №4 обнаружен ряд нарушений – отсутствие медицинской помощи и оплаты труда для заключенных и особые условия для криминальных авторитетов.
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.
По информации ведомства, условия оплаты труда и оказания медицинской помощи заключенным не соответствовали требованиям законодательства. Содержание заключенных могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми.
В течение двух лет заключенные выполняли работы без трудовых договоров, многим из них не платили заработную плату.
В колонии не лечили заключенных из-за отсутствия необходимых лекарств. Медицинское оборудование оказалось непригодным или вообще отсутствовало.
Читайте: Коррупция в Украине: почему, сколько и как с ней бороться
Большинство помещений находятся в антисанитарном состоянии и нуждаются в ремонте.
Также в колонии была обнаружена комната с улучшенными условиями содержания. Находились в ней криминальные авторитеты, которые в большинстве случаев были иностранцами. Для них оборудовали отдельные комнаты со всеми удобствами, отоплением, мебелью и техникой.
Помещение закрывалось на замок, а ключи хранились у одного из нарушителей режима.
В одном из производственных помещений правоохранители нашли тайник с ножами.
По фактам направлены материалы по регистрации уголовных производств по ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.
Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области задержала следователя полиции по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме 500 долларов.
Фото: gp.gov.ua.