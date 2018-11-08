В Житомирской исправительной колонии №4 обнаружен ряд нарушений – отсутствие медицинской помощи и оплаты труда для заключенных и особые условия для криминальных авторитетов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

По информации ведомства, условия оплаты труда и оказания медицинской помощи заключенным не соответствовали требованиям законодательства. Содержание заключенных могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми.

В течение двух лет заключенные выполняли работы без трудовых договоров, многим из них не платили заработную плату.

В колонии не лечили заключенных из-за отсутствия необходимых лекарств. Медицинское оборудование оказалось непригодным или вообще отсутствовало.

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Большинство помещений находятся в антисанитарном состоянии и нуждаются в ремонте.

Также в колонии была обнаружена комната с улучшенными условиями содержания. Находились в ней криминальные авторитеты, которые в большинстве случаев были иностранцами. Для них оборудовали отдельные комнаты со всеми удобствами, отоплением, мебелью и техникой.

Помещение закрывалось на замок, а ключи хранились у одного из нарушителей режима.

В одном из производственных помещений правоохранители нашли тайник с ножами.

По фактам направлены материалы по регистрации уголовных производств по ст. 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины.





В Житомирской колонии нашли VIP-камеру для авторитетов и тайник с ножами / 3 фотографии

Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области задержала следователя полиции по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме 500 долларов.

Фото: gp.gov.ua.