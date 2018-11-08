Моряки с судна Mekong Spirit, который задержали в Греции, вернулись в Украину.
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Twitter, что трое моряков с судна Mekong Spirit, которое было задержано в Греции более года назад, наконец-то вернулись в Украину.
– Сегодня трое украинских моряков с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции, вернулись в Украину, – написал Климкин.
Министр также поблагодарил консулов, которые заботятся о том, чтобы украинцы могли вернуться в страну.
В Греции и Италии продолжается следствие, которое касается 250 украинских моряков. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов.
Читайте: В Борисполе задержали украинского священника с поддельным паспортом
К слову, из-за военной агрессии России страны Европы пересмотрели политику по защите своих сухопутных и морских границ.
Фото: Павел Климкин