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В Украину вернулись моряки с задержанного судна Mekong Spirit

Моряки с судна Mekong Spirit, который задержали в Греции, вернулись в Украину.

Українські моряки

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в Twitter, что трое моряков с судна Mekong Spirit, которое было задержано в Греции более года назад, наконец-то вернулись в Украину.

– Сегодня трое украинских моряков с судна Mekong Spirit, задержанного больше года назад в Греции, вернулись в Украину, – написал Климкин.

Министр также поблагодарил консулов, которые заботятся о том, чтобы украинцы могли вернуться в страну.

В Греции и Италии продолжается следствие, которое касается 250 украинских моряков. Их подозревают в перевозке нелегальных мигрантов.

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К слову, из-за военной агрессии России страны Европы пересмотрели политику по защите своих сухопутных и морских границ.

Фото: Павел Климкин

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