Военные ВСУ согласно Минским договоренностям, которых придерживаются, не будут предпринимать каких-либо атак на Донбассе во время проведения псевдовыборов.

Глава СБУ Василий Грицак исключил возможную активизацию военного противостояния на Донбассе в день проведения боевиками “выборов” на Донбассе.

По его словам, российские войска в свою очередь могут предпринять провокационные обстрелы позиций войск ООС. Грицак объясняет это желанием России преподать ситуацию так, что якобы ВСУ ведут обстрелы на Донбассе в день преступных выборов, пишет Гордон.

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Глава СБУ передал заверения руководства Генштаба и Нацгвардии о том, что украинские войска не будут проводить никаких атак, подчеркивая приверженность Минским договоренностям.

К слову, Грицак заявил, что СБУ уже известны имена “победителей” на псевдовыборах, которые проведет Россия на Донбассе 11 ноября.