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Чиновников Киевавтодора подозревают в хищении 8 млн грн из бюджета – ГПУ

Чиновников Киевавтодор подозревают в хищении денег из городского бюджета, которые были выделены для ремонта уличной сети Киева.

Об этом написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Чиновники в 2017 году привлекли фиктивные предприятия для участия в тендере и завладели средствами городского бюджета в размере 8 млн 308 тысяч гривен.

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Во время обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства чиновников изъяли черновые записи, компьютерную технику и фиктивную документацию, подтверждающую совершение преступления.

Подозреваемые находятся под домашним арестом. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле ГПУ.

Напомним, прокуратура Киевской области задержала следователя полиции по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме 500 долларов.

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